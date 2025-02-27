Еще без метро, но с 'домами-ромашками': уникальные фото Оболони в Киеве 1970-х годов

Киевская Оболонь упоминается в летописях при Киевской Руси. Благодаря старым фото мы можем увидеть, как перестраивалась и как выглядела его часть возле одноименной станции метро и уникальных "ромашек".

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Жизнь Оболонь Киев". Благодаря фотографиям можно вернуться в прошлое этой местности.

"Историческая Оболонь", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела ранее одноименная площадь, уникальные экспериментальные жилые дома, более известные как "дома-ромашки" и игровые площадки.

Следует добавить, что, судя по всему, эти снимки были сделаны во второй половине 1970-х годов – на одном из фото можно увидеть строительство "синей" ветки метро – в районе будущей станции "Оболонь".

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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