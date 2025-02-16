Песок и деревья: как выглядело любимое место отдыха жителей Киева на Оболони в 1990-х годах. Фото

Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа – росли деревья.

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Старый снимок был опубликован в сообществе " Клуб коренного киевлянина " в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-иному.

"Оболонская набережная, 1990-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядело тогда одно из самых любимых мест отдыха и прогулок киевлян. На снимке видно, что у самого пляжа еще нет дорожки, ведущей от лодочной станции к гольфовому клубу. А в начале улицы Приречной вместо обустроенной локации – несколько "грибков" и деревья на месте будущего проката каяков.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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