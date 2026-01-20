Киев получит еще две мини-ТЭЦ от немецких партнеров: Кличко рассказал, когда поступят установки

Киев договорился с немецкими партнерами о передаче городу двух когенерационных установок. Мини-ТЭЦ должны поступить уже на следующей неделе.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В городе уже работает такое оборудование.

Что известно

"Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, предоставляющим международную техническую помощь) о передаче ему двух когенерационных установок. Стороны подписали Меморандум, по которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за помощь в такое сложное для столицы Украины время, когда наш город живет и функционирует в кризисной ситуации.

Кличко напомнил, что в Киеве были установлены 5 когенерационных установок, 2 из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. На трех заканчивают пусконаладочные работы.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

