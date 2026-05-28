Ему навсегда будет 38: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Солоденицын. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ворзеля Киевской области Виталий Соложицин. Сердце украинского воина остановилось 19 февраля 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Опять прощаемся с Героем. На войне погиб наш земляк, 38-летний Виталий Соложицин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился и вырос в Ворзеле Киевской области. Работал на строительстве и на предприятии по производству овощей в Гостомеле. В конце 2024 года присоединился к ВСУ.

К сожалению, 19 февраля 2025 года Виталий погиб в Донецкой области, мужественно выполнив воинский долг. Похоронят воина в пятницу, 29 мая, в Ворзеле.

"У него остались мама Ирина и брат Александр. Искренне соболезнуем родным, близким и собратьям Героя", – добавил Федорук.

