Отдал жизнь за Украину: на Киевщине попрощались с военным Александром Скибой. Фото

На фронте 12 мая во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Скиба. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община попрощалась с земляком солдатом Александром Скибой (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком-помощником гранатометчика в штурмовой роте батальонно-тактической группы штурмового батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 12 мая при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Воздвижовка Пологовского района Запорожской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

