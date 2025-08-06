Ему навсегда будет 28: на Киевщине попрощаются с защитником Украины Александром Могилатом. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Бучи Киевской области Александр Могилат. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"Герой на щите. В Буче попрощаемся с 28-летним Александром Могилатом", – написал Федорук.

Воин стал на защиту страны в 2022 году, служил в рядах Национальной гвардии Украины. Был настоящим патриотом и преданно служил украинскому народу. 5 июля 2025 года Александр погиб при выполнении боевого задания вблизи Покровска.

У него было много друзей, он был искренним и смелым парнем. В скорби вместе с родителями и братом находится вся Бучанская община.

"Простимся с Героем завтра, 7 августа. В 12:00 – чин захоронения на Аллее Героев в Буче. Для всех, кто хочет провести Защитника в последний путь, будет организован автобус от супермаркета Novus в 11:30", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Вовк. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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