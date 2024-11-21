Дроны и системы РЭБ: Кличко передал бойцам батальона 'Свобода' очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" и передал им очередную партию помощи от общины столицы. В частности, они получили дроны и системы РЭБ.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Сегодня приехал поздравить бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" с Днем Достоинства и Свободы. И передал очередную партию помощи от общины столицы", – сообщил Кличко.

По словам мэра, в частности, защитники Украины получили бомберы "HEAVYSHOT", БпЛА Mavic разных типов, FVP-дроны, а также системы РЭБ – окопные и машинные. С 2022 года 4-й бригаде Нацгвардии "Рубеж" Киев выделил из бюджета города почти 800 млн гривен на оснащение.

"Также было приятно лично познакомиться с бойцом батальона "Свобода" Владиславом Стоцким. Который героически, 67 суток непрерывно, выполнял боевое задание в сверхсложных условиях (в окружении). Мы продолжим помогать нашим защитникам. И на средства общины, бюджета города. И привлекая небюджетные денежные средства. Слава Украине! Слава ее Героям!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от общины столицы на фронт очередную партию помощи.

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