Древнейшая часть Киева: как выглядел Подол в 1880-1910-х годах. Архивные фото

Безусловно Подол является настоящим сердцем и неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря архивным фото мы можем увидеть, как выглядела эта древнейшая часть столицы в период с 1880-х по 1910-е годы.

Архивный снимок опубликовали на странице сообщества Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В.Г. Заболотного в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Подол – историческая местность Киева, простирающаяся вдоль Днепра под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей", – говорится в сообщении.

Название этой исторической местности происходит от старославянского "подол" – низменность между холмом и рекой.

Подол составляет древнейшую часть города – еще в древности его населяли преимущественно ремесленники, купцы и моряки. Именно здесь сохранился старинный дух Киева, а также большая часть всех памятников его архитектуры.

Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

