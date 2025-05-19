Дожди и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 мая

В Киевской области в понедельник, 19 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 19 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, дожди. Температура по области 12-17°С, в Киеве около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 мая с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Очень сильный дождь с грозой, который начнется во второй половине дня, не удержится долго и к приходу вечера закончится.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!