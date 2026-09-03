Дождь и туман: прогноз погоды по Киевской области на 4 сентября

В Киевской области в пятницу, 4 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +26 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 4 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​22-27°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​около 25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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