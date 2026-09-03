Путин заявил, что Украина и Россия "должны договориться", и упомянул о контактах спецслужб

Российский диктатор Владимир Путин вновь заявил о якобы готовности Москвы к переговорам с Украиной. Он утверждает, что между Киевом и Кремлем сохраняются контакты, в частности через спецслужбы.

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В то же время Путин обвинил Украину в затруднении переговорного процесса из-за предупреждений об опасности полётов над территорией России. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин заявил о контактах между спецслужбами

По словам российского диктатора, в первую очередь именно Украина и Россия должны договориться между собой о прекращении войны.

Путин утверждает, что контакты между странами продолжаются, в частности "по линии спецслужб". Он также заявил, что возможность конструктивных переговоров о прекращении войны якобы сохраняется.

В то же время глава Кремля поставил под сомнение готовность Киева к заключению мирного соглашения.

"Насколько Киев готов к мирному соглашению, трудно сказать, учитывая последние заявления со стороны первых лиц Украины", – сказал Путин.

Что Путин сказал о воздушном пространстве России

Отдельно российский диктатор раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского об опасности полётов над территорией России.

Путин заявил, что такие предупреждения якобы затрудняют проведение мирных переговоров.

Ранее Зеленский призвал иностранные авиакомпании и страховые компании учитывать опасность полетов над Россией из-за активности украинских беспилотников.

Президент Украины заявлял, что российское воздушное пространство фактически будет закрыто для гражданской авиации из-за угрозы атак.

Позже Путин назвал эти слова Зеленского "заявкой на государственный терроризм".

Путин обвинил Европу

Глава Кремля также обвинил европейские страны в том, что они якобы являются "соучастниками международного терроризма". Такое заявление он сделал в связи с реакцией европейских государств на призыв Зеленского об опасности полетов в Россию.

В то же время Путин заявил, что Москва выступает за восстановление полноценных отношений с Соединенными Штатами. По его словам, дальнейшее развитие этих отношений будет зависеть не только от России, но и от американской стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 1 сентября заявил о подготовке масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он также утверждал, что Украина якобы просит возобновить переговоры и личные встречи, тогда как Москва, по его словам, не ведет переговоров с "террористами". Путин также в очередной раз солгал об "успехах" РФ на поле боя.

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