Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области 17 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 17 апреля, днем местами сильный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 7-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 17 апреля по Киевщине. Облачно, днем местами сильный дождь. Температура по области ночью 4-9°С, днем 8-13°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем около 10°С", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 17 апреля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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