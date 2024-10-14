Дождь и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 октября

В Киевской области во вторник, 15 октября, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 15 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 октября в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!