Дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 апреля

В Киевской области во вторник, 28 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 29 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. По области заморозки 0-3°С, температура днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°С, температура днем 8-10°С тепла", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен закончиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

