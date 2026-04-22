Дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 апреля

В Киевской области в четверг, 23 апреля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем дождь. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. По области ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен стихнуть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

