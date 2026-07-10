Достойно защищал Украину: в Киевской области простились с военнослужащим Вадимом Кравчуком. Фото

В Фастовском районе Киевской области простились с военнослужащим Вадимом Кравчуком. Жизнь защитника Украины 8 июля 2026 года оборвала тяжелая болезнь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Фастовская община в трауре. С глубокой скорбью сообщаем, что в результате болезни ушел в вечность военнослужащий Кравчук Вадим Юрьевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 сентября 1973 года в городе Фастов. Учился в местной школе, а после её окончания работал на заводе "Факел", где получил профессию электромонтажника. Впоследствии Вадим Юрьевич долгое время работал на предприятии "Хлебокомбинат "Кулиничи", где выпекал хлеб.

Герой поступил на службу в Вооруженные Силы Украины 8 ноября 2022 года. Воин выполнял боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях, достойно защищая независимость и территориальную целостность Украины. К сожалению, 8 июля 2026 года жизнь воина оборвала тяжкая болезнь.

"В скорби остались мать, сестра, дети, родные, друзья и побратимы. Мы разделяем с семьёй боль от невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Защитника Украины похоронили на Журавлевском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!