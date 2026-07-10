Отдал жизнь за каждого из нас: в Киевской области простились с военнослужащим Ильей Пархоменко. Фото

При выполнении боевого задания на фронте погиб военнослужащий, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макаровка Вадим Токар.

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"25 октября 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб житель Макарова, солдат Илья Геннадьевич Пархоменко", – говорится в сообщении.

Герой родился 6 октября 1993 года в Киеве. В 2022 году переехал на постоянное место жительства в Макаров. 12 декабря 2023 года встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил заместителем командира боевой машины. С 25 октября 2024 года числился без вести пропавшим.

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, мама, родные и близкие", – добавил Токар.

Защитника Украины похоронили на Аллее Славы кладбища в Макарове.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в четверг, 9 июля, простились с военным Юрием Головиным. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 июля 2026 года.

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