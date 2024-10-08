Начали откачку воды: в Киеве из-за прорыва трубы закрыли одну из станций метро. Все подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию ​​закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия затруднено движение транспорта.

Так, около 11:00 вблизи станции метро "Дорогожичи", в начале улицы Юрия Ильенко произошел прорыв трубы.

В результате аварии проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро. Об отключении водоснабжения в этом районе пока не сообщалось.

Добавим, информацию об аварии на трубопроводе также подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Киева.На месте уже работают все соответствующие службы, водители призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

В пресс-службе КГГА добавили, что из-за подтопления подземного перехода станцию ​​метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседнему (до ул. Ильенко) – улице Дорогожицкой. Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях. Производятся работы по откачке воды.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 6 октября, на проспекте Науки произошла авария на водопроводе. В результате прорыва на проезжей части дороги образовалась яма, а в нескольких жилых домах временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в четверг, 5 сентября, произошел прорыв трубы против местной гимназии. Напор воды был такой силы, что временно образовавшийся "фонтан" местами доставал до четвертого этажа здания.

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