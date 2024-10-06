В Киеве из-за прорыва трубопровода на дороге образовался 'портал' под землю. Подробности, фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 октября, по проспекту Науки произошла авария на водопроводе. В результате прорыва на проезжей части дороги образовалась яма, а в нескольких жилых домах временно отсутствует водоснабжение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

"Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение водопровода на проспекте Науки, продолжается ликвидация аварии. Для выполнения дальнейших ремонтных работ необходимо будет провести разрытие на тротуаре и проезжей части", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что в результате аварии временно отсутствует водоснабжение в жилых домах по адресам: проспект Науки, 26 и 30. Для потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой.

Кроме того, из-за прорыва движение транспорта ограничено первой полосой в направлении Столичного шоссе. Троллейбусы № 1 временно не будут курсировать. Движение троллейбусного маршрута № 11 организовано до Демеевской площади. В то же время, автобусные маршруты № 20, 27, 52 курсируют без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в четверг, 5 сентября, произошел прорыв трубы против местной гимназии. Напор воды был такой силы, что временно образовавшийся "фонтан" местами доставал до четвертого этажа здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!