Днем без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 сентября

В Киевской области в субботу, 14 сентября, переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 14 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение выходных атмосферное давление начнет повышаться под влиянием антициклона с северо-востока, что принесет преимущественно безоблачную солнечную погоду. Температура ночью будет +14…+17°C, днем +25…+27°C.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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