Туман и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 января

В Киевской области в субботу, 25 января, облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 25 января на территории Киевщины. Облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 25 января ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта

Кроме того, по информации синоптиков, в следующие 5 суток погода Киевщины и столицы будет определять поле высокого атмосферного давления. В регион будет продолжать поступать теплый воздух с юга и юго-запада, что приведет к повышению температуры, особенно днем.

"Осадков не ожидаем, лишь 29 января днем возможен небольшой дождь. В субботу ночью и утром высокая влажность и слабый ветер будут способствовать образованию тумана, в дальнейшем их вероятность снизится", – резюмировали в Укргидрометцентре.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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