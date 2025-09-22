Длинная дорога домой: на Киевщине попрощаются с военным Владимиром Котченко. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Владимир Котченко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 29 ноября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Долгая дорога домой... Солдат Владимир Котченко, стрелок-санитар механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб 29 ноября 2024 года в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 23 сентября, в 10:00 в Броварах возле дома по адресу улица Фонтене-су-Буа, 43. Прощание на Майдане Свободы в 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

