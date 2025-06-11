'Даже руины имеют память': как выглядит легендарный речной вокзал Припяти. Фото

Среди всех локаций Чернобыльской зоны отчуждения – речной вокзал Припяти занимает отдельное место. Несмотря на отсутствие людей, время и природу, которая все больше поглощает следы человеческой деятельности, здесь до сих пор можно почувствовать жизнь, какой она была 39 лет назад.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Представьте, как когда-то по Припятской набережной живо скользили "Метеоры" и "Кометы", скоростные катера - "Ракеты", которые пришвартовывались к плавучей пристани. Этот дебаркадер, сейчас уже разрушенный и поросший зеленью, когда-то служил летним причалом: горожане выходили на него, чтобы встретиться с рекой, устремиться в путешествие или просто почувствовать весенний бриз", – рассказали в Агентстве.

Кроме того, здесь можно увидеть легендарное кафе "Припять" где сохранилось и поражает своей красотой окно-мозаика Виктора Блинова. Она составлена из сотен цветных стекляшек, она выглядит как кадр фантастического фильма о жизни, полной надежды и космических стремлений. Стекло нарезали вручную на мелкие геометрические части, каждый элемент крепили на металлическую рамку с помощью свинцовых шин. Точно, как в средневековых витражах, однако здесь узор создавал ощущение модерново-промышленного футуризма.

Эта мозаика идеально передавала атмосферу кафе-молодежки, которое должно было стать дверью в будущее: солнце, цветы, абстрактные композиции, будто космические корабли на воде. И хотя многие мозаичные узоры давно треснули, их осколки до сих пор играют цветами вечерней Припяти.

"Сегодня все это пространство – тишина и природа. Но даже руины имеют память: дебаркадер словно хранит эхо тех моментов, когда на нем сходили с катеров и встречали цветущую Припять. А кафе, с его мозаикой, – как артефакт яркой мечты о чем-то большем, чем просто город над рекой. Каждый раз, когда смотришь на эти обломки стеклянной красоты, понимаешь: там была жизнь, юность, вера – и это все встроено в стены и вставлено в стекло", – добавили в ГАЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населенных пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

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