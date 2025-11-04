Бывший 'смотрящий' требовал деньги у арестанта за спокойное пребывание в Киевском СИЗО. Фото и видео

Правоохранители разоблачили бывшего "смотрящего", который требовал с иждивенца Киевского СИЗО 150 тысяч гривен. В такую сумму злоумышленник оценил гарантию спокойного пребывания арестанта в стенах следственного изолятора.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с полицейскими Киева задокументировали несколько фактов передачи средств бывшему "смотрящему". Злоумышленник содержится в Лукьяновском СИЗО за совершение разбойного нападения.

"Смотрящий" требовал с иждивенца Киевского СИЗО 150 тысяч гривен. Эта сумма была гарантией спокойного пребывания арестанта в стенах следственного изолятора. В случае отказа подозреваемый обещал организовать ему невыносимую жизнь.

"Потерпевший, осознавая авторитет последнего и серьезность его угроз, перевел деньги на карточный счет, предоставленный "авторитетом", – уточнили в пресс-службе.

Действия злоумышленника зафиксировали – ему сообщили о подозрении по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к похищению военного. Нападавшие требовали у защитника Украины несуществующий долг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!