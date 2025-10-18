Был верен присяге украинскому народу: стало известно о смерти военного из Киевской области Василия Савицкого. Фото

В столичной больнице во время лечения умер военный из Белой Церкви Василий Савицкий. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком: мастер-сержантом Василием Савицким (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Василий Викторович был главным сержантом дивизиона перехватчиков беспилотных летательных аппаратов одной из воинских частей. Умер 15 октября в медицинском учреждении Киева во время лечения болезни сердца.

Воин до конца был верен присяге на украинский народ.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

