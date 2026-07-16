Был верен присяге: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Лавровского. Фото

В столичной больнице после тяжелой борьбы с болезнью скончался военнослужащий из Фастова Киевской области Александр Лавровский. Сердце воина остановилось 14 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушел в вечность Защитник, житель Фасто ва Александр Анатольевич Лавровский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 октября 1982 года в городе Козятин Винницкой области. Детство провёл в селе Махаринцы, где окончил девять классов общеобразовательной школы.

13 ноября 2000 года он был призван на срочную военную службу. Служил в городе Симферополе, а после демобилизации в 2002 году получил профессию водителя. В том же году переехал в Киев, где работал фасадником многоэтажных домов и занимался ремонтными работами.

В 2003 году Александр поселился в Фастове. Именно здесь он встретил свою будущую жену Елену, на которой женился в 2006 году. До мобилизации мужчина работал бригадиром по установке и монтажу дверей в новостройках Софиевской Борщаговки.

Воин был призван в ряды Вооружённых Сил Украины 2 июля 2024 года. Проходил службу в должности инструктора на Запорожском направлении, имел звание сержанта. В январе 2026 года, несмотря на уже имевшиеся проблемы со здоровьем, успешно прошел курс подготовки инструкторов в Польше.

К сожалению, после тяжелой борьбы с болезнью 14 июля 2026 года Александр Лавровский скончался в Киевской областной больнице.

"Любящий муж, заботливый отец, надежный товарищ и преданный защитник Украины, он навсегда останется в памяти родных, друзей, побратимов и всех, кто его знал. В скорби остались жена Елена, дочь Карина, сын Саша, мама Татьяна, брат Вадим, родные, друзья и побратимы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из села Ферма Киевской области Олег Олефир. Жизнь мужественного воина оборвалась 3 июля 2026 года.

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