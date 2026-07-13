Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Олег Олефир. Фото

Во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военнослужащий из села Ферма Киевской области Олег Олефир. Жизнь этого мужественного воина оборвалась 3 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

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"3 июля 2026 года на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель села Ферма, солдат Олег Викторович Олефир", – говорится в сообщении.

Герой родился 17 июня 1984 года в Киеве. Впоследствии родители переехали на постоянное место жительства в село Ферма Киевской области. В декабре 2025 года он встал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Воин служил разведчиком-наводчиком.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, дети, родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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