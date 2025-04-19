Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Романа Тупчия. Фото

В больнице города Днепр скончался военный из Белой Церкви Киевской области Роман Тупчий. Сердце украинского воина остановилось 11 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: сержантом Романом Тупчием (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил анестезистом отделения реанимации одной из воинских частей. Скончался 11 апреля в городе Днепр. Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из пгт Терезино Киевской области Игорь Касянчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 октября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ворзеля Киевской области Сергей Корчемный. Без отца осталось пятеро детей.

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