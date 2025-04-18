Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Игоря Касянчука. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из пгт Терезино Киевской области Игорь Касянчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 октября 2022 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня пгт Терезино и все Белоцерковское общество прощается с нашим защитником: сержантом Игорем Касянчуком (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил старшим стрелком механизированного батальона одной из воинских частей. Воин погиб 16 октября 2022 во время выполнения боевого задания в районе поселка Опросное Донецкой области. Герой мужественно исполнил военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ворзеля Киевской области Сергей Корчемный. Без отца осталось пятеро детей.

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