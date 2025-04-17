Без отца остались пятеро детей: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Корчемный. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Ворзеля Киевской области Сергей Корчемный. Без отца осталось пять детей.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На войне погиб отец пятерых детей – 45-летний житель Ворзеля Сергей Корчемный. Наш земляк был настоящим патриотом. Несмотря на все, он стремился защитить свою семью и Украину. Еще в 2015-2016 годах Сергей сражался в зоне АТО. В июне 2024 года снова встал в ряды ВСУ, выполнял боевые задания на Харьковщине и Луганщине", – сообщил Федорук.

Жизнь защитника Украины оборвалась 11 апреля в Луганской области. Он любил рыбалку, но редко находил на нее время – все свободное время отдавал детям. В их сердцах вечно останется его светлая душа.

Церемония прощания с Героем состоится в пятницу, 18 апреля, в Ворзеле.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Дмитрий Корниенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 апреля.

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