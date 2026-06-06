Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Игорь Ватраль. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Ватраль. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 февраля 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, сержант Игорь Ватраль (1985 года рождения)", - говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром десантно-штурмового отделения батальона морской пехоты одной из воинских частей. К сожалению, Герой погиб 14 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленовка Покровского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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