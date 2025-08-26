Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Клибус. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Клибус. Сердце украинского воина остановилось 22 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины.

Трагическое известие

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Александр Клибус (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком механизированной роты одной из воинских частей. Погиб 22 августа во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зверево Покровского района Донецкой области.

Воин был верными военной присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Денис Саханда. С 19 декабря 2024 года мужественный защитник Украины считался пропавшим без вести.

