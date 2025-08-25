Трагическое известие: стало известно о гибели военного из Киевской области Дениса Саханды. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Денис Саханда. С 19 декабря 2024 года мужественный защитник Украины считался пропавшим без вести.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины.

Трагическое известие

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Денис Саханда (2003 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был разведчиком-сапером разведывательной группы одной из воинских частей. С 19 декабря 2024 года считался пропавшим без вести во время выполнения боевого задания возле н.п. Успеновка Покровского района Донецкой области.

Мужественный воин был верен присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!