Был лицом старого Крещатика: история и фото самой престижной гостиницы Киева 'Националь'. Старые фото

В начале 20-го века возле Бессарабского рынка можно было увидеть один из самых престижных отелей Киева того времени – "Националь". Это была архитектурная жемчужина Крещатика, на первом этаже которой был расположен один из первых кинотеатров города.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". К сожалению, это здание фактически уничтожила Вторая мировая война.

"В начале ХХ века перспективу Крещатика завершало одно из красивейших сооружений старого Киева – отель "Националь", стоявший на углу Крещатика и Бессарабской площади(адрес – Крещатик, 29/1)", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, здание возвели в 1876 году по проекту архитектора Владимира Николаева. Оно сочетало элементы неоренессанса и историзма, а фасад из желтого киевского кирпича добавлял тепла и узнаваемости. Центральная башня с балюстрадой делала сооружение настоящей архитектурной доминантой конца XIX века.

Еще до появления гостиницы на этом месте стоял двухэтажный дом архитектора Винченцо Беретти, где действовал трактир "Бессарабия " – популярное место, которое посещали Костомаров и Шевченко. Когда дом снесли из-за аварийного состояния, участок приобрела Кристина Марр – одна из первых женщин, которые занимались предпринимательской деятельностью в Киеве.

Именно она возвела доходный дом, который впоследствии превратился в отель "Националь". Первый этаж занимали магазины – аптека, ломбард, обувной и колбасный магазины, а на верхних этажах проживали состоятельные гости столицы. Со временем отель сменил несколько названий – "Национальный", "Большой национальный", но всегда оставался одним из самых престижных в Киеве. В 1906 году здесь открылся кинотеатр "Электробиограф" – один из первых в городе.

К сожалению, судьба этого здания оказалась трагической: в сентябре 1941 года, во время пожара на Крещатике, оно выгорело дотла. После войны, в 1954-1956 годах, на его месте построили новый жилой дом с кинотеатром "Орбита", который работал до 2009 года.

"Сегодня на Крещатике, 29/1 уже нет того величественного сооружения, но именно здесь когда-то стоял отель, который завершал лицо старого Крещатика – частичка Киева, которая осталась только на архивных фотографиях", – резюмировали в сообществе.

