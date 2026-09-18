Будет дождь: прогноз погоды по Киевской области на 19 сентября

В Киевской области в субботу, 19 сентября, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 19 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура по области ночью 10-15°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день — вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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