Сугробы снега и мороз: как выглядела настоящая зима в Киеве в 1990-х годах. Архивные фото
Зима в Киеве раньше была настоящей – с сильными морозами и сугробами снега, которые становились центрами развлечений городской молодежи. Благодаря известному украинскому фотографу Александру Ранчукову мы можем увидеть, какой была столица в этот период в 1990-х годах.
Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Можно рассмотреть, каким был город в первое десятилетие независимости Украины.
Взгляд в прошлое
"Зимний Киев. 1990-е годы. Фото – Александр Ранчуков", – говорится в сообщении.
На старых фотографиях можно увидеть заснеженный Подол, где дети устроили отдых на сугробах снега на одной из улиц, а также центр столицы.
Немного из истории столицы
В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого более 40 лет был расположен один из самых сладких магазинов города – "Украинские лакомства". Это культовое место долго было символом вкуса детства.
Андреевский спуск является одной из самых узнаваемых улиц Киева. Благодаря старому снимку мы можем увидеть как в конце 1980-х годов выглядела не только эта улица, но и левый берег столицы, вместе с молодыми тогда массивами Троещины.
Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!