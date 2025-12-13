Сугробы снега и мороз: как выглядела настоящая зима в Киеве в 1990-х годах. Архивные фото

Зима в Киеве раньше была настоящей – с сильными морозами и сугробами снега, которые становились центрами развлечений городской молодежи. Благодаря известному украинскому фотографу Александру Ранчукову мы можем увидеть, какой была столица в этот период в 1990-х годах.

Видео дня

Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Можно рассмотреть, каким был город в первое десятилетие независимости Украины.

Взгляд в прошлое

"Зимний Киев. 1990-е годы. Фото – Александр Ранчуков", – говорится в сообщении.

На старых фотографиях можно увидеть заснеженный Подол, где дети устроили отдых на сугробах снега на одной из улиц, а также центр столицы.

Немного из истории столицы

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого более 40 лет был расположен один из самых сладких магазинов города – "Украинские лакомства". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Андреевский спуск является одной из самых узнаваемых улиц Киева. Благодаря старому снимку мы можем увидеть как в конце 1980-х годов выглядела не только эта улица, но и левый берег столицы, вместе с молодыми тогда массивами Троещины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!