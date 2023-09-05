Больше транспорта: в Киеве на большом экране ТРЦ транслируют ролик, посвященный столичному метро. Видео

В Киеве на экранах ТРЦ Gulliver начали транслировать видео прибытия метро. Как отметили представители торгово-развлекательного центра, ролик посвящен столичной подземке, которая во время войны стала убежищем от воздушных атак и местом покоя.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Впервые 3D видео показали 4 сентября, в 20:00 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На экранах ТРЦ Gulliver транслировали 3D-инсталляцию, которую посвятили киевскому метрополитену, поскольку во время полномасштабного вторжения оно стало убежищем от воздушных атак и местом покоя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что видео можно будет увидеть каждые 12 минут с 7:00 до 22:00.

Напомним, жители украинской столицы Киева во время воздушной тревоги в городе спели песни известного певца Кузьмы Скрябина, которому сегодня, 17 августа, могло бы исполниться 55 лет. Репертуар любимого исполнителя жители столицы пели на одной из станций метро, ожидая очередной российской угрозы.

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