В харьковском метро оборудовали 17 учебных классов и провели праздничную линейку. Фото

В метрополитене Харькова к новому учебному году открыли 17 кабинетов. Там будут учиться учащиеся 60 классов, сформированных из разных школ.

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Как выглядит безопасная учебная среда для харьковских школьников показало издание "Накипело". 23 класса из указанных 60 – первички.

Как сообщило медиа, семь классов расположены на станции "Победа", пять – на "Университете", по два – на "Метростроителей", "Тракторном заводе" и "Академика Павлова". Каждый из них оборудован школьными принадлежностями, вентиляцией и системой рекуперации, поэтому в теплое время года там не будет жарко, а зимой дети не замерзнут. Температура будет регулироваться.

Уроки будут проходить в две смены. Часть предметов дети будут изучать офлайн в метро, остальные онлайн. На перерывах для детей будут организованы интерактивные игры, на улицу они не будут выходить.

В таком формате в Харькове будет учиться тысяча школьников. Кроме тьютора и учителя, там будет медработник, психолог и охрана. Каждый день дети будут получать бесплатное питание.

Кроме того, в городе планируют построить укрытие, которое будет вмещать 450 учащихся.

Напомним, 1 сентября в школах Украины провели торжественные открытия нового учебного года и состоялись первые уроки. В некоторых областях юга и востока День знаний прошел под звуки сирен воздушной тревоги и в бомбоубежищах.

В Харьковской области местные власти по соображениям безопасности не рекомендовали проводить массовые мероприятия.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил: большинство школ, колледжей и вузов региона пока будут работать дистанционно. "Мы вынуждены выбирать именно такой формат, ведь враг целенаправленно бьет по гражданским объектам, ставя своей целью террор гражданских", – объяснил чиновник.

Линейку провели в метро Харькова, где для части учащихся будут проводиться уроки. В укрытии раздался школьный звонок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве с 1 сентября 240 тысяч школьников будут учиться офлайн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

– 1 сентября президент Зеленский представил инновационный образовательный цифровой проект "Мрия", разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Главная его цель – дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.

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