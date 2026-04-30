Болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Романа Яценко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Роман Яценко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 8 сентября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

"Ирпенская община потеряла своего Защитника – Романа Яценко", – говорится в сообщении.

Герой родился 8 декабря 1977 года в Ирпене. Здесь учился, работал, создал семью. Вместе с женой воспитывал двух дочерей, строил собственный дом, заботился о семье. До полномасштабной войны работал в Чернобыле, участвовал в возведении защитного саркофага над четвертым реактором ЧАЭС.

В мае 2024 года стал в ряды Вооруженных сил Украины. Служил гранатометчиком в составе 2 егерского батальона, воевал на Донецком и Луганском направлениях. К сожалению, 8 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Михайловка Донецкой области воин погиб.

"Роман был искренним, добрым человеком, надежным товарищем и мужественным воином, до последнего верным военной присяге. В Ирпене Героя ждали жена и две дочери. Искренние соболезнования родным и близким!", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Фесюк. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 7 мая 2025 года.

