Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Волошин. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Максим Волошин. Сердце защитника Украины остановилось 12 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская громада будет прощаться с земляком – солдатом Максимом Волошиным (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

Максим Борисович был оператором беспилотных летательных аппаратов роты ударных беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 12 октября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области.

Герой до конца был верен военной присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

