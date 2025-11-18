Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Чубатюк. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Чубатюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 октября.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Болезненная потеря. На фронте погиб бучанец Александр Чубатюк. Солдат Национальной гвардии Украины погиб от рук российского врага 5 октября 2025 года на Покровском направлении во время выполнения боевого задания по защите нашего государства", – говорится в сообщении.

По словам мэра, защитнику Украины был 41 год. Он рано потерял родителей и все в жизни приобретал собственными силами. Достойный, искренний, человечный и справедливый – таким его помнят родные, друзья и знакомые. Всю жизнь прожил в Буче, работал в должности заведующего складом в Ирпене.

"Он был любящим мужем для жены Алены и лучшим отцом для сына Назара. Искренние соболезнования родным и всем, кто знал Александра. Герои не умирают. Вечная память!", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 19 ноября, в Буче Похоронят воина на кладбище в селе Озирщина Бучанского района.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!