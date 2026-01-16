Без высоток и много зелени: центр Киева в 1982 году на картине известного украинского художника. Фото

Картины художников являются для нас возможностью увидеть Киев в разные его периоды истории. На полотне работы известного украинского художника Василия Непийпива мы можем рассмотреть центральную часть столицы Украины, какой она была в 1982 году.

Фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Город сильно изменился за более чем 40 лет.

Взгляд в прошлое

"Панорама Киева, 1982 год. Художник: Непийпиво Василий Игнатьевич", – говорится в сообщении.

На картине мастера – центр Киева до того, как его застроили современным многоэтажками. Можем рассмотреть, как 43 года назад выглядели улица Михаила Грушевского, нынешняя Европейская площадь, Подол и вдали – Оболонь.

Василий Непийпиво (1916 – 2007) – украинский художник. Работал в области станковой живописи, в реалистическом стиле создавал пейзажи, натюрморты.

Отдельные работы художника хранятся в Национальном художественном музее Украины в Киеве, Волынском, Житомирском, Запорожском, Ивано-Франковском, Уманском краеведческих музеях, Днепровском, Запорожском, Полтавском, Харьковском художественных музеях.

Немного истории столицы

Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

