Без торгового центра и Монумента Независимости: как выглядела главная площадь Киева в 1950-х годах. Фото

Во второй половине 1950-х годов в Киеве на Майдане Незалежности на месте многочисленных фонтанов находилась конечная остановка транспорта, а пешеходная ее часть была значительно меньше. Кроме того, там, где сейчас находится ТЦ "Глобус", была лестница, которая вела к нынешней гостинице "Украина".

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, каким был центр столицы около 80 лет назад.

"Майдан, вторая половина 1950-х", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела главная площадь Украины до того, как там появились ТЦ "Глобус", памятник Архистратигу Михаилу и многочисленные фонтаны.

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале XIX века. В 1918 году немецкий фотограф, находясь в столице, сделал серию снимков центра города.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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