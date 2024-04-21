Без существенных осадков и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 22 апреля, облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на 22 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8°С, днем 10-15°С; в Киеве ночью 4-6°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях в Киевской области. До 23 апреля в результате повышенной водности р. Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!