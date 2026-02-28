Без отца остались две дочери: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Халамейда. Фото

На фронте 3 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный из села Новоселки Киевской области Ярослав Халамейда. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской громаде. 3 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Синельниковском районе Днепропетровской области на поле боя погиб старший водитель 2 десантно-штурмового батальона 82 ОДШБр солдат Ярослав Халамейда", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 марта 1980 года в городе Душанбе (Таджикистан), где прошли его детские годы. В 1995 году вместе с родителями переехал в село Новоселки – закончил местную школу. Получил среднее специальное образование сантехника в техникуме. Ярослав был высококвалифицированным специалистом, которого уважали за профессионализм и надежность.

Вступил в ряды Вооруженных сил Украины 10 ноября 2025 года. Воин отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

"В скорби остались две дочери, сестра, брат и племянники. Скорбим, склоняя головы в скорби. Память о Ярославе Халамейде вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!