Без отца осталась маленькая дочь: стало известно о гибели военного из Киевской области Игоря Хоменко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Игорь Хоменко. Жизнь храброго воина оборвалась 22 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"22 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи города Горняк Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области погиб водитель отделения охраны солдат Игорь Хоменко (Хома). Долгое время считался без вести пропавшим. Тело нашего погибшего Защитника удалось вернуть во время очередного обмена телами павших воинов. Личность погибшего установили с помощью ДНК-экспертизы", – говорится в сообщении.

Игорь Александрович Хоменко родился 11 марта 1992 года в селе Плесецкое Васильковского района. В 2014 году переехал жить в Боярку, которую искренне полюбил и считал своим домом. Здесь прошли его самые счастливые годы рядом с семьей, друзьями, добрыми людьми, которые знали его как спокойного, искреннего и надежного человека.

До полномасштабного вторжения РФ Игорь работал в ООО "Металлическая мебель". Был человеком, который не искал славы, но он всегда делал все честно и ответственно как на работе, так и в жизни. В 2023 году Игорь стал в ряды Вооруженных Сил Украины, служил в 110 отдельной механизированной бригаде имени генерала-хорунжего Марка Безручко.

Побратимы вспоминают его как воина, который никогда не отступал перед трудностями, всегда поддерживал, действовал решительно и преданно. Его спокойствие, точность и мужество спасли не одну жизнь.

"Игорь был тем, кто шел вперед, когда другие колебались, и до последнего оставался верным присяге, собратьям и Украине. В скорби остались жена, маленькая дочь, родители и сестра, для которых он был светом, опорой и безграничной любовью", – добавили в пресс-службе.

Прощание с нашим погибшим Героем Игорем Хоменко состоится во вторник, 21 октября 2025 года.

