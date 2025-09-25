Без осадков и заморозки ночью: прогноз погоды по Киевской области на 26 сентября

В Киевской области в пятницу, 26 сентября, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью заморозки в воздухе, а днем температура максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура днем 12-17°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем около 15°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Ночью 26 сентября в Киеве на поверхности почвы заморозки 0-3°С (I уровень опасности, желтый). В области ночью 26 сентября заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

