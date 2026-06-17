Без осадков и вернётся жара: прогноз погоды по Киевской области на 18 июня

В Киевской области в четверг, 18 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 18 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 9–14°С, днём 20–25°С; в Киеве ночью 11–13°С, днём 21–23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Киеве обещает быть ясным. Утром начнётся мелкий дождь, но он должен закончиться ещё до наступления вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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