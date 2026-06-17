Мы живем в эпоху, когда история перестала быть архивной пылью и превратилась в оружие массового поражения. Когда мы смотрим на то, как хищно соседние государства впились в украинское тело, шантажируя нас евроинтеграцией и исторической памятью, мы сталкиваемся с одним ключевым феноменом. Есть одно имя, которое действует как безошибочный геополитический скальпель, мгновенно срывая маски с наших врагов и так называемых "партнеров".

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Это имя – Степан Бандера.

Фигура Бандеры – это уникальный прецедент в мировой истории. Человек, проведший большую часть своей политической карьеры в тюрьмах и концлагерях, не командовавший регулярными армиями на поле боя, превратился в абсолютный, несокрушимый символ целой нации. Он давно перестал быть просто исторической фигурой.

Он стал архетипом. Сильная украинская государственная позиция никогда не выиграет от создания лубочных икон или слепых агиток. Она выиграет только тогда, когда не боится самых сложных фактов. Бандера – не безгрешный святой. Но он стал абсолютным зеркалом для империй. И чтобы понять, как нам сегодня отбиться от внешних стервятников и внутренних мародеров, мы должны разобраться в причинах того, почему Москва его животно боится, а Варшава – категорически не может принять.

Отец практического национализма

Украинский национализм не начинается с Бандеры. Его корни гораздо глубже: в казацкой традиции политической свободы, в моральном бунте Шевченко, в Михновском с его идеей самостоятельной Украины, в государственной школе Липинского и в травме поражения Освободительной борьбы 1917–1921 годов.

Бандера – не начало украинского национализма. Он – его радикальная кристаллизация в эпоху, когда мягкие формы политики были раздавлены между польским государством, сталинским СССР и нацистской Германией.

Он осуществил фундаментальный перелом в украинской психологии. До него украинская элита часто искала компромиссы: просила автономию, пыталась договориться с империями, апеллировала к международному праву или милости оккупантов. В центре же мышления Бандеры стояла категория суверенной государственной воли. Его главная формула – Суверенное Соборное Украинское Государство – не предполагала никаких разрешений от Москвы или Варшавы.

Он доказал, что свободу не выпрашивают в чужих столицах – ее завоевывают собственной кровью. Бандера стал "отцом" того практического национализма, который перестал быть жертвой и начал наносить ответные удары.

Почему Москва сделала из Бандеры демона?

Первая причина – Бандера отрицает право России на Украину. Для российского имперского сознания Украина – это не сосед, а "потерянная часть себя". Поэтому любой украинский государственный деятель автоматически становится врагом. Но Бандера – враг особый, потому что он не просит Москву быть "справедливой", "демократической" или "обновлённой". Он исходит из предположения, что украинская свобода возможна только через слом имперской зависимости.

Вторая причина – Бандера превращает украинство из культурной идентичности в политическую силу. Империя ещё может терпеть вышиванку, песню, борщ, фольклор, даже "местную специфику". Она не терпит политической воли. Украинец как этнографический персонаж империи не страшен. Украинец как солдат, подпольщик, дипломат, интеллектуал и государственный деятель – смертельная угроза.

Третья причина – Бандера вписывал украинскую борьбу в более широкий фронт порабощенных народов. В его послевоенной логике Украина должна была быть не одинокой жертвой, а центром антиимперской цепи народов, желающих вырваться из-под власти Москвы. Именно поэтому в представленном корпусе источников так важны темы "порабощенных народов", "российского империализма", "антибольшевистского блока народов", "третьей мировой войны" и международного контекста украинской революции.

Четвертая причина – Москва физически ликвидировала Бандеру. Его убийство в Мюнхене в 1959 году агентом советских спецслужб было не просто актом мести. Это было государственное заявление: империя преследует украинское сопротивление даже в изгнании. История с Богданом Сташинским, ядовитым оружием, Мюнхеном и КГБ стала одним из символов советской транснациональной политики ликвидаций.

Современная Россия продолжила советский прием: если невозможно победить украинскую идентичность, нужно назвать её "нацизмом", а затем "фашизмом". Путинская риторика "денацификации" стала пропагандистским оправданием войны против демократически избранного украинского государства, а образ "бандеровца" используется как универсальное клеймо для любого украинца, не желающего жить под российским флагом. Историки и международные обозреватели неоднократно указывали, что российская "денацификационная" риторика представляет собой манипулятивное использование памяти о Второй мировой войне.

Парадокс заключается в том, что, называя всех украинских патриотов "бандеровцами", Москва сама расширила значение этого слова. В её устах "бандеровец" уже давно не означает члена ОУН. Это означает любого, кто не признаёт российское господство. В этом смысле Кремль сам сделал Бандеру не региональным галицким символом, а общеукраинским знаком непокорности.

Почему Польша не принимает Бандеру?

Если для Москвы Бандера – это доказательство украинской субъектности, которую нужно стереть с лица земли, то польское неприятие имеет принципиально иную, более сложную природу. Польша – это не Москва, и польская память не равна российской пропаганде.

Для значительной части польского общества имя Бандеры и традиция ОУН-УПА навсегда ассоциируются с Волынью 1943 года, убитыми польскими мирными жителями и болью семейной памяти. Этот польско-украинский конфликт остается реальной раной. Ни одна честная, зрелая украинская позиция не имеет права принижать значение польских могил. Историческая правда не становится менее украинской, если она способна признать боль другого народа.

Однако современные польские правые элиты используют эту травму как циничный политический инструмент. Они смешивают скорбь по жертвам с фантомной болью по утраченным колониям ("Восточным Крестам").

Для украинцев межвоенная Польша (1918–1939) была государством оккупации, пацификаций, концлагеря Береза-Картузская и дискриминации. Бандера боролся против польского государственного террора так же беспощадно, как и против российского. И польские элиты до сих пор не могут ему простить именно этого: он разрушил их монополию на власть в Галичине и уничтожил миф об украинце как о покорном "хлопе", призванном служить польской короне. Признать Бандеру героем для них означает признать собственную колониальную, оккупационную роль в Западной Украине. А это разрушает их удобный миф о Польше как исключительно "жертве" Второй мировой войны.

Бандера был человеком своей эпохи: жесткой, радикальной, антидемократической, насыщенной политическим насилием. ОУН имела авторитарные черты, и это нельзя просто списать на "вражескую пропаганду". Но столь же преступно сводить Бандеру к карикатуре "коллаборациониста", игнорируя его арест нацистами в 1941 году и пребывание в концлагере Заксенхаузен. Он не был универсальным моральным образцом. Но он стал ультимативным символом несогласия быть материалом для чужих империй. В пантеоне украинских лидеров Бандера должен стоять не вместо других, а рядом с ними – как одна из важных функций украинской исторической памяти.

Зачем нам современные Бандеры?

Сегодня Украина не нуждается в копировании ОУН 1930-х годов. Современная Украина воюет не за диктатуру, а за политическую свободу и право гражданской нации существовать без внешнего управления. Но из бандеровской традиции современная Украина обязана включить в свою ДНК три фундаментальных принципа – своеобразную Доктрину национального интереса:

Российская проблема не сводится к одному Путину. Московский империализм и – это глубинная историческая структура. Бандеровский тезис о том, что смена флага в Москве не изменит её сущности, сегодня звучит как железное правило. Это не оставляет места для иллюзий о "переговорах где-то посередине". Бандера постоянно подчеркивал: никто не подарит Украине государство. Союзники критически важны, но полагаться можно только на собственную силу. Это особенно актуально сегодня, когда мы зависим от западного оружия, но ежедневно сталкиваемся с дипломатическим шантажом Варшавы или Брюсселя. Современный Бандера никогда не отдаст историю или территорию в обмен на обещание вступления в союзы.

Когда Бандера боролся против большевистского раскулачивания, он защищал экономическую основу украинца. Современный государственный деятель должен столь же беспощадно бороться с внутренними мародерами – с теми, кто принимает законы типа №15150 или №15260, пытаясь легализовать отжим имущества украинских беженцев и превратить собственную страну в зону полицейского рэкета. Настоящий национализм XXI века начинается с защиты гражданина от коррумпированного чиновника.

Вывод

Украинская нация веками страдала от геополитического "синдрома отличника". Мы постоянно пытались кому-то понравиться, вписаться в чужие исторические рамки, заслужить снисходительное одобрение европейских столиц и доказать соседям, что мы "тоже цивилизованные". Мы постоянно принимали позу подсудимого, оправдывающегося за то, что вообще осмелился взять в руки оружие.

Мир должен усвоить один фундаментальный, нерушимый урок: Украина больше никогда не будет торговаться своей историей, своим национальным пантеоном или своим суверенитетом. Мы не будем сдавать имена своих лидеров в обмен на квоты на евроинтеграцию. Мы не будем переписывать свои учебники в обмен на разблокирование таможенных переходов. И мы категорически отказываемся покупать право на транзит зерна ценой собственного национального достоинства.

И да, для Москвы Бандера – это предвестник их окончательной гибели как империи. Он – доказательство того, что их многовековая попытка ассимилировать Украину потерпела тотальный, необратимый крах.

А для Варшавы Бандера – это суровое зеркало их собственного имперского прошлого. Он – живое напоминание о том, что любая попытка относиться к украинцу как к бесправному колониальному ресурсу неизбежно заканчивается кровавым, безжалостным бунтом.

Их фантомные боли, их обиды и их страх – это исключительно их проблемы. Украинская зрелость заключается в том, чтобы перестать быть психотерапевтом для соседних государств. Мы можем и должны чтить память невинных жертв любых конфликтов, но мы никогда не позволим превратить эту скорбь в политическую петлю для нашего государства.

Бандера нужен современной Украине как алгоритм государственного мышления. Как идеологический скальпель, который безжалостно отсекает любые иллюзии о "добрых соседях" и "братских народах". Сегодня, когда внешние стервятники цинично ждут нашего истощения, чтобы начать геополитический дерибан, а внутренние мародёры в кабинетах власти пытаются узаконить грабеж собственного народа через отжим имущества и коррупцию, философия практического национализма становится единственным ключом к выживанию. Настоящий национализм XXI века – это сильное, милитаризованное, экономически самодостаточное государство, которое в первую очередь защищает украинца, его собственный капитал, уничтожает коррупционеров как внутренних оккупантов и общается с внешним миром исключительно с позиции силы и собственного интереса.

Мы подошли к той исторической черте, где нация перестает быть объектом. Украина выходит из этой войны не просто как страна, чудом выжившая. Она должна выйти как региональный гегемон, диктующий свои условия. Империи падают там, где нация перестает просить разрешения на своё существование. Бандера – это и есть этот отказ, отлитый в сталь. И тот, кто попытается сегодня проверить эту сталь на прочность, гарантированно сломает о неё зубы. Эпоха оправданий должна быть завершена навсегда.