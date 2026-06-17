США выводят вооружение из Европы: союзников призывают полагаться на собственную технику – Bloomberg

США планируют сократить свои военные ресурсы в Европе. В частности, запланирован вывод значительной части американской военной техники.

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Вместо этого Вашингтон призвал союзников по НАТО восполнить образовавшиеся "пробелы" собственной техникой. Подробности сообщает Bloomberg .

Что известно

Как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам по НАТО с просьбой определить, какие военные активы она в настоящее время не декларирует военному альянсу. Об этом членам британского парламентского комитета сообщил во вторник главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании.

По его словам, США хотят, чтобы эти незадекларированные ресурсы были перераспределены для "укрепления потенциала" НАТО.

Это происходит на фоне намерений Трампа сократить военные ресурсы, выделяемые США для защиты континента, что, как отмечает Bloomberg, вызывает вопрос о том, как НАТО сможет заменить эти возможности.

Планируемые сокращения предусматривают вывод 30% имеющихся стратегических бомбардировщиков, которых нет в европейских странах, полную потерю разведывательных и ударных беспилотников, 50% военно-морских судов и 33% истребителей.

"Поскольку ситуация в политике США стабилизируется и становится более понятной, это, безусловно, фактор, который мы должны учитывать", – отметил начальник Генерального штаба обороны Великобритании Ричард Найтон.

Он добавил, что Великобритания уже заявляет о большинстве своих активов в НАТО.

По словам Найтона, просьба Вашингтона будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО в четверг в Брюсселе и на ежегодном саммите лидеров НАТО в июле.

"Во вторник представители НАТО пытались вселить уверенность в том, что Европа сможет компенсировать сокращения, несмотря на нехватку некоторых видов вооружения, которые США планируют вывести. На оборонной выставке Eurosatory под Парижем чиновники заявили, что Европа может компенсировать потерю американских истребителей и беспилотников совместимым оборудованием и расширенным обменом данными", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в НАТО назвали приоритетные цели на территории РФ в случае её нападения. По их словам, альянс при необходимости якобы готов нанести удары "уже сейчас".

В то же время, по данным Bloomberg, в альянсе опасаются, что Путин может устроить кратковременную оккупацию Эстонии.

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